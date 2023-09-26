Плохие новости для россиян: WhatsApp прекращает работу через месяц

Программа перестанет функционировать на миллионе устройств

Разработчики популярного приложения WhatsApp объявили, что с 24 октября оно прекращает работать на устройствах Android. Это коснется только тех гаджетов, на которых установлена операционная система 5.0 – по подсчетам СМИ, их по всему миру несколько миллионов.

Существует два способа избежать проблем – установить обновление ОС на своем телефоне, либо заменить его на более современную версию, передает телеканал "360".

"Прежде чем мы прекратим поддержку вашей операционной системы, вы получите соответствующее уведомление непосредственно в WhatsApp. Мы несколько раз напомним вам о необходимости обновления", – заявили разработчики.

Однако это не единственные плохие новости для россиян. Ранее стало известно, что из-за угроз блокировки со стороны российских властей WhatsApp откажется запускать в России новую функцию каналов, подобных тем, которые существуют в Telegram.

В Москве опасались, что из-за принадлежности мессенджера к террористическим компаниям из недружественных стран в нем могут начать распространять фейки. Поэтому в ближайшем будущем гражданам РФ ждать появления функции не стоит, хотя она будет доступна в остальных 180 странах, сообщает URA.RU.