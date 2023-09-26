Плохие новости для россиян: WhatsApp прекращает работу через месяц

Плохие новости для россиян: WhatsApp прекращает работу через месяц
Фото: unsplash.com
Программа перестанет функционировать на миллионе устройств

Разработчики популярного приложения WhatsApp объявили, что с 24 октября оно прекращает работать на устройствах Android. Это коснется только тех гаджетов, на которых установлена операционная система 5.0 – по подсчетам СМИ, их по всему миру несколько миллионов.

Существует два способа избежать проблем – установить обновление ОС на своем телефоне, либо заменить его на более современную версию, передает телеканал "360"

"Прежде чем мы прекратим поддержку вашей операционной системы, вы получите соответствующее уведомление непосредственно в WhatsApp. Мы несколько раз напомним вам о необходимости обновления", – заявили разработчики.

Однако это не единственные плохие новости для россиян. Ранее стало известно, что из-за угроз блокировки со стороны российских властей WhatsApp откажется запускать в России новую функцию каналов, подобных тем, которые существуют в Telegram.

В Москве опасались, что из-за принадлежности мессенджера к террористическим компаниям из недружественных стран в нем могут начать распространять фейки. Поэтому в ближайшем будущем гражданам РФ ждать появления функции не стоит, хотя она будет доступна в остальных 180 странах, сообщает URA.RU.

Источник: WhatsApp

Германия крупно подставила Украину с поставками вооружения

Немцы даже не стали скрывать произошедшего

Обнаглевшего Пашиняна ткнули носом в бесцеремонное вранье

Премьер-министр Армении позволяет себе все больше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей