Что делать при симптомах бешенства у собаки

Что делать при симптомах бешенства у собаки
Фото: unsplash.com
Врач дал несколько советов

Ветеринар Владимир Уражевский рассказал, какие меры необходимо предпринять, если подозреваете бешенство у питомца. Он напомнил, что домашних собак нужно прививать ежегодно – таковы требования российского законодательства.

Спецалист указал, что у заболевших питомцев может появиться водобоязнь и избегание солнечного света. Собака может проявлять агрессию, быть беспокойной, забиваться в угол, у нее будут обильно течь слюни. В таких случаях нужно обязательно отправиться в клинику и поместить животное на карантин.

"Бешенство опасно тем, что даже наши любимые маленькие домашние животные могут контактировать с животными, которые имели контакт с дикими животными", – подчеркнул Уражевский.

Врач напомнил, что для человека вирус очень опасен – если сразу не сделать прививку, можно умереть. Также, по его словам, из-за закона "Об ответственном обращении с животными" бродячие собаки подлежат кастрации, но их возвращают на волю без прививок от бешенства. И в итоге в России уже известны несколько летальных случаев.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник

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