Что категорически нельзя делать 2 октября: совет ясновидящей

Крайне важно избегать в понедельник негатива

В православии 2 октября принято вспоминать великомучеников Трофима, Доримедонта и Зосима Пустынника. Они при жизни прославились своими благими деяниями и помощью нуждающимся, поэтому крайне важно в этот день приходить навыручку к тем, кто в этом нуждается, рассказала ясновидящая Инна Мишина.

По ее словам, в этот праздник также категорически нельзя зацикливаться на негативе. Следует избегать споров, конфликтов, посвящать свое время положительным делам, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".