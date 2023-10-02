Что категорически нельзя делать 2 октября: совет ясновидящей

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В православии 2 октября принято вспоминать великомучеников Трофима, Доримедонта и Зосима Пустынника. Они при жизни прославились своими благими деяниями и помощью нуждающимся, поэтому крайне важно в этот день приходить навыручку к тем, кто в этом нуждается, рассказала ясновидящая Инна Мишина.
По ее словам, в этот праздник также категорически нельзя зацикливаться на негативе. Следует избегать споров, конфликтов, посвящать свое время положительным делам, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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