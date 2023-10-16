После презентации новых купюр в России разразился громкий скандал

На изображениях нашли "ужасную ошибку"

В понедельник Банк России представил новый вид купюр номиналом 1 000 и 5 000 рублей. Редизайн выполнен в тех же цветах, но с новыми изображениями. На пятитысячной показаны достопримечательности Урала и памятник кузнецу в Челябинске, а на тысячной – Казанский Кремль.

Однако после презентации новых купюр в России разгорелся громкий скандал. Священнослужитель Павел Островский в своих соцсетях возмутился тем, как выглядит новая тысяча рублей. По его словам, изображение имеет ужасную ошибку, поскольку на минарете красуется полумесяц, а православный храм показан без креста.

"Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? Не играйте с огнем", – высказал он.

Мнения россиян по поводу увиденного разделились. Одни стали возмущаться так же, как и Островский, требуя создать петицию для переработки изображения. Другие отметили, что здание не было передано церкви и на данный момент является музеем.

Более того, публика указала, что на купюре изображена башня Сююмбике, культурное происхождение которой до конца установлено так и не было. Некоторые исследователи считают, что она татарского происхождения. Второй объект – Дворцовая церковь, которая и в жизни стоит без креста, а не Благовещенский собор, тоже входящий в состав архитектурного ансамбля Казанского Кремля.

"Батюшка , вам ли не знать, что это не собор!", "Все изображено в полном соответствии с оригиналом. Зачем вы разжигаете на пустом месте?",

– пишут ему люди в комментариях.