Посещение мечети Айя-София в Стамбуле сделают платным для иностранцев

Мера вступит в силу через несколько месяцев

Турецкие власти объявили, что с 15 января 2024-го года все приезжие граждане должны будут платить за вход в одну из главных достопримечательностей Стамбула – мечеть Айя-София. Для иностранцев откроют специальный вход.

Как напоминает МИР24, Софийский собор был построен 15 веков назад как христианский храм. Позже, в XV-ом столетии, он стал мусульманским. Сейчас здание включено в состав всемирного наследия ЮНЕСКО и является музеем.