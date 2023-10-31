Посещение мечети Айя-София в Стамбуле сделают платным для иностранцев

Мера вступит в силу через несколько месяцев

Турецкие власти объявили, что с 15 января 2024-го года все приезжие граждане должны будут платить за вход в одну из главных достопримечательностей Стамбула – мечеть Айя-София. Для иностранцев откроют специальный вход.

Как напоминает МИР24, Софийский собор был построен 15 веков назад как христианский храм. Позже, в XV-ом столетии, он стал мусульманским. Сейчас здание включено в состав всемирного наследия ЮНЕСКО и является музеем.

Источник: МИР24

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