Россиянам напомнили о десятидневных выходных

У многих появится возможность отдохнуть от работы

Новогодние праздники в 2024-ом году продлятся 10 дней, поскольку период каникул заканчивается субботой и воскресеньем. Об этом напомнили россиянам эксперты.

Отдыхать в стране начнут с 30 декабря 2023-го, а закончат 8 января 2024-го, пишет "Свободная пресса".

Выходные дни 6 и 7 января, которые совпадают с празднечными, перенесут на 10 мая и 31 декабря соответственно.