Россиянам напомнили о десятидневных выходных

У многих появится возможность отдохнуть от работы

Новогодние праздники в 2024-ом году продлятся 10 дней, поскольку период каникул заканчивается субботой и воскресеньем. Об этом напомнили россиянам эксперты. 

Отдыхать в стране начнут с 30 декабря 2023-го, а закончат 8 января 2024-го, пишет "Свободная пресса". 

Выходные дни 6 и 7 января, которые совпадают с празднечными, перенесут на 10 мая и 31 декабря соответственно.

Источник: РИА "Новости"

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