Россиянам напомнили о десятидневных выходных

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Новогодние праздники в 2024-ом году продлятся 10 дней, поскольку период каникул заканчивается субботой и воскресеньем. Об этом напомнили россиянам эксперты.
Отдыхать в стране начнут с 30 декабря 2023-го, а закончат 8 января 2024-го, пишет "Свободная пресса".
Выходные дни 6 и 7 января, которые совпадают с празднечными, перенесут на 10 мая и 31 декабря соответственно.
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