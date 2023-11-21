Слишком много багов: поклонникам Cities: Skylines II сообщили плохие новости

Обещанных дополнений в ближайшее время можно не ждать

Градостроительный симулятор Cities: Skylines II вышел в свет пару недель назад после невероятного успеха первой части. Создатели, вероятно, настолько спешили порадовать поклонников игры, что выпустили ее с огромным количеством багов и недоработок.

Разработчики пытались постоянно публиковать новые патчи, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, но к серьезным улучшениям это так и не привело. В результате поклонникам Cities: Skylines II сообщили плохие новости: выпуск DLC к версии игры Ultimate было принято отложить из-за большого количества недоработок.

Как сообщает портал "Ридлайф.ру", всего в симуляторе зафиксировали более ста ошибок. И как только версия для компьютера станет стабильной, создатели займутся дополениями.