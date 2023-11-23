Ветеринары бьют тревогу: появилась новая опасная болезнь для собак

Ветеринары бьют тревогу: появилась новая опасная болезнь для собак
Фото: unsplash.com
Против нее не действуют стандартные методы лечения

В последнее время ветеринарные врачи все чаще стали фиксировать у собак новую респираторную инфекцию, которая вызывает у них серьезные опасения. Специалисты бьют тревогу: против болезни не помогают антибиотики, и развитие недуга способно приводить к летальному исходу.

Хабаровский ветеринар Антон Александров рассказал, как проявляет себя инфекция. Сперва у животного воспаляется горло – этот период может длиться до восьми недель. Затем начинается хроническая пневмония, против которой антибиотики не дают никакого результата. 

По своим проявлениям недуг очень напоминает питомниковый кашель. Обычно этот период длится не более 10 дней, но в некоторых случаях собаки начинают страдать от острых и тяжелых проявлений болезни. Если начинается последнее, то через 36 часов питомец умирает.

"Течение заболевания отличается от обычного, что удивляет как владельцев домашних животных, так и ветеринарных врачей", – отметил специалист.

Медики пытаются понять, связана ли болезнь с вирусом или бактерией, поэтому пока эффективность лечения под вопросом. В качестве мер профилактики владельцем собак рекомендуют не гулять в местах с большим скоплением животных – например, специальных площадках для выгула. Как правило, значительное число случаев заражения было связано именно с этим фактором, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: TranssibInfo

Тест: пробуем ответить на вопросы о географии России

Сможете ли вы справиться со всеми?

Непогода ударит с 23 ноября: всех предупредили об "аномальной барической пиле"

Есть несколько способов справиться с предстоящим явлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей