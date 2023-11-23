Ветеринары бьют тревогу: появилась новая опасная болезнь для собак

Против нее не действуют стандартные методы лечения

В последнее время ветеринарные врачи все чаще стали фиксировать у собак новую респираторную инфекцию, которая вызывает у них серьезные опасения. Специалисты бьют тревогу: против болезни не помогают антибиотики, и развитие недуга способно приводить к летальному исходу.

Хабаровский ветеринар Антон Александров рассказал, как проявляет себя инфекция. Сперва у животного воспаляется горло – этот период может длиться до восьми недель. Затем начинается хроническая пневмония, против которой антибиотики не дают никакого результата.

По своим проявлениям недуг очень напоминает питомниковый кашель. Обычно этот период длится не более 10 дней, но в некоторых случаях собаки начинают страдать от острых и тяжелых проявлений болезни. Если начинается последнее, то через 36 часов питомец умирает.

"Течение заболевания отличается от обычного, что удивляет как владельцев домашних животных, так и ветеринарных врачей", – отметил специалист.

Медики пытаются понять, связана ли болезнь с вирусом или бактерией, поэтому пока эффективность лечения под вопросом. В качестве мер профилактики владельцем собак рекомендуют не гулять в местах с большим скоплением животных – например, специальных площадках для выгула. Как правило, значительное число случаев заражения было связано именно с этим фактором, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".