Младенцы начинают учить язык еще в утробе

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Частичное понимание речи приходит к детям еще до того, как они появились на свет. Ученым удалось доказать, что ближе к рождению младенцы уже обладают некоторыми речевыми навыками. Об этом сообщает портал Ридлайф.ру.
Всего было изучено 49 новорожденных от 1 до 5 дней. Им надевали на головы шапки с электродами и проигрывали записи на различных языках. В итоге удалось установить, что мозг реагировал только на родную речь матери ребенка.
Эксперты пришли к выводу, что дети не только слышат разговоры родителей в утробе, но и активно запоминают сказанное. Ученые планируют расширить эксперимент, чтобы получить более подробные данные.
Павел Соколов работал в "На-на" с 1991 по 2008 годы артистом балета, а потом и солистом. Но общается ли он сегодня с основавшим группу продюсером Бари Алибасовым?