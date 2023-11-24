Младенцы начинают учить язык еще в утробе

Младенцы начинают учить язык еще в утробе
Фото: unsplash.com
Ученые пришли к интересным результатам

Частичное понимание речи приходит к детям еще до того, как они появились на свет. Ученым удалось доказать, что ближе к рождению младенцы уже обладают некоторыми речевыми навыками. Об этом сообщает портал Ридлайф.ру.

Всего было изучено 49 новорожденных от 1 до 5 дней. Им надевали на головы шапки с электродами и проигрывали записи на различных языках. В итоге удалось установить, что мозг реагировал только на родную речь матери ребенка. 

Эксперты пришли к выводу, что дети не только слышат разговоры родителей в утробе, но и активно запоминают сказанное. Ученые планируют расширить эксперимент, чтобы получить более подробные данные. 

Источник: Ридлайф.ру

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