Топ-5 самых раздражающих типов мам в школьных чатах

Надеемся, вы не нашли себя среди них

С развитием технологий решать вопросы по школьному образованию детей стало легче. На помощь многим пришли школьные чаты, которые помогают поддерживать прямой контакт с учителями и другими родителями. Но, как известно, в любой социальной среде есть свои проблемы, и довольно часто они связаны с особенностями коммуникаций некоторых участников. "Утро.ру" составило список топ-5 мам, которые больше всего раздражают людей в школьных чатах.

1. Мама-вопрос

Такие, как правило, постоянно спрашивают в чате что угодно. В итоге они начинают спамить вопросами, которые не имеют важного значения. Например, какие носки надеть ребенку на мероприятие. Такое поведение многие считают неуместным.

2. Инициативная мама

Она вовлечена во все образовательные процессы и постоянно придумывает новые, старась побудить остальных следовать ее примеру. Как правило, они очень доброжелательны и улыбчивы, но от других они требуют такой же активной позиции.

3. Мама-скандалистка

Такие постоянно ищут вокруг виноватых. Они могут писать в любое время, устраивая разборки в чатах, часто переходят на личности. Договориться с ними невозможно, из-за чего их частно не выносят другие родители.

4. Мама-скептик

Эти женщины не верят вообще ни во что. Они до последнего будут сомневаться в любой инициативе и том, что другие родители нашли лучший вариант. Например, заявит, что можно найти дешевле цветы, чем за 200 рублей с человека. Деловых советов они не дают, а лишь ворчат попусту.

5. Спам-мама

Такие родительницы принимают участие во всех обсуждениях. Любой вопрос заставит их дать свою оценку. Иногда даже кажется, что эти женщины только и делают, что сидят в чатах. Зато они всегда в курсе всех последних событий.