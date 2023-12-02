Как музыка помогает при стрессе и прокачивает IQ

Творчество помогает людям улучить различные показатели

Музыка способна творить чудеса, а именно – помогает справляться со стрессом, становиться спокойнее, увереннее в себе и даже умнее. Как это происходит и что именно следует слушать – рассказывает Светлана Кирпу, оперная певица, музыкальный педагог, ​​стипендиат Фонда Муслима Магомаева, Фонда талантливой молодежи Краснодарского края, лауреат международных и всероссийских конкурсов

Наука о музыке

В начале 90-х годов ученые выяснили, что музыка способна обеспечивать эффект дальнего переноса – позднее его назвали эффектом Моцарта. В ходе эксперимента нескольким участникам предлагали слушать разную музыку, в том числе, Сонату ре мажор для двух фортепиано (K. 448) Моцарта. Оказалось, что прослушивание этого произведения в течение всего десяти минут ежедневно существенно повысило умственные способности участников эксперимента – они стали лучше справляться с заданиями на оценку пространственного мышления, а IQ у них вырос на восемь баллов.

Другая группа ученых выяснила, что прослушивание музыки – это эффективный способ борьбы со стрессом. Все дело в том, что музыка способствует снижению уровня кортизола, стабилизации пульса, соответственно, люди начинают чувствовать себя спокойно. Интересен тот факт, что наиболее выраженный эффект обеспечивался при прослушивании медленных музыкальных композиций с темпом от 60 до 80 ударов в минуту.

Музыка спешит на помощь

Выступления певцов и исполнителей часто организуются в пансионатах для пожилых людей, в детских больницах, и такие концерты считаются элементом не только развлекательной программы, но и терапии. Особенно благотворно на пожилых и самых юных слушателей действуют выступления профессиональных вокалистов, умеющих владеть своим голосом, "подстраивать" его под самые разные направления в музыке. А еще очень важно, чтобы репертуар для таких выступлений был составлен правильно – не столько с точки зрения предпочтения аудитории, сколько с учетом того, как разные произведения на них воздействуют.

Прекрасный эффект обеспечивает исполнение романсов, арий из опер, песен военных лет. Такие произведения вызывают у зрителей ощущение легкой ностальгии, а это благоприятным образом влияет на их настроение, обеспечивает ощущение спокойствия, стабильности. Персонал пансионатов подтвердит: после выступлений артистов пожилые люди становятся более активными, чаще выходят на прогулки. Все дело в том, что голос профессионального певца способен формировать позитивное энергетическое поле, и это тоже доказанный факт.

Что слушать детям

Человека, умеющего слушать музыку, способного сделать ее своим союзником и соратником, помощником, нужно "готовить" с детства, а именно – уделять внимание его творческому развитию. Детям стоит давать слушать произведения, ориентируясь на подвижность их психики и общую восприимчивость. Идеальный репертуар – драматические (умеренно), но достаточно глубокие произведения. Интереснее всего для детей, как показывает практика, баллады – в них есть истории, захватывающие воображение юных слушателей.

Музыкальные занятия в детских садах, в начальных классах школы часто проводят, включая в программу прослушивание песен из мультфильмов. Это тот самый формат, который дети воспринимают наиболее эффективно. Такие произведения можно слушать с детьми и дома, в машине. Однако лучше всего хотя бы периодически водить ребенка на концерты живой музыки. В таком исполнении она способна помочь малышам научиться доверять и окружающему миру, а еще музыка оказывает воздействие именно на те участки мозга, где "формируется" такое важное качество, как умение сопереживать.

Составляем плейлист

Какую именно музыку послушать – зависит от целей и от состояния человека. Желательно, чтобы это были те композиции, на которые откликается душа, не заставляющие чрезмерно переживать и не вызывающие слишком интенсивную реакцию.

К примеру, если вы чувствуете потребность в расслаблении после сложного рабочего дня, послушайте инструментальную музыку – без текста. Отсутствие слов снимает лишнюю нагрузку с мозга, исключает дополнительный смысл, который может дать мозгу "пищу" для размышлений.

Если вам необходимо успокоиться, например, подготовиться к важной встрече или к сложной беседе с руководством, попробуйте включить классическую музыку. Она обязательно поможет, и это доказали медики: классика способствует стабилизации давления, нормализует сердечный ритм, приводит мысли в порядок, делает их рациональными.