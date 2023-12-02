Как музыка помогает при стрессе и прокачивает IQ

Как музыка помогает при стрессе и прокачивает IQ
Фото: пресс-служба
Творчество помогает людям улучить различные показатели

Музыка способна творить чудеса, а именно – помогает справляться со стрессом, становиться спокойнее, увереннее в себе и даже умнее. Как это происходит и что именно следует слушать – рассказывает Светлана Кирпу, оперная певица, музыкальный педагог, ​​стипендиат Фонда Муслима Магомаева, Фонда талантливой молодежи Краснодарского края, лауреат международных и всероссийских конкурсов

Наука о музыке

В начале 90-х годов ученые выяснили, что музыка способна обеспечивать эффект дальнего переноса – позднее его назвали эффектом Моцарта. В ходе эксперимента нескольким участникам предлагали слушать разную музыку, в том числе, Сонату ре мажор для двух фортепиано (K. 448) Моцарта. Оказалось, что прослушивание этого произведения в течение всего десяти минут ежедневно существенно повысило умственные способности участников эксперимента – они стали лучше справляться с заданиями на оценку пространственного мышления, а IQ у них вырос на восемь баллов.

Другая группа ученых выяснила, что прослушивание музыки – это эффективный способ борьбы со стрессом. Все дело в том, что музыка способствует снижению уровня кортизола, стабилизации пульса, соответственно, люди начинают чувствовать себя спокойно. Интересен тот факт, что наиболее выраженный эффект обеспечивался при прослушивании медленных музыкальных композиций с темпом от 60 до 80 ударов в минуту.

Музыка спешит на помощь

Выступления певцов и исполнителей часто организуются в пансионатах для пожилых людей, в детских больницах, и такие концерты считаются элементом не только развлекательной программы, но и терапии. Особенно благотворно на пожилых и самых юных слушателей действуют выступления профессиональных вокалистов, умеющих владеть своим голосом, "подстраивать" его под самые разные направления в музыке. А еще очень важно, чтобы репертуар для таких выступлений был составлен правильно – не столько с точки зрения предпочтения аудитории, сколько с учетом того, как разные произведения на них воздействуют.

Прекрасный эффект обеспечивает исполнение романсов, арий из опер, песен военных лет. Такие произведения вызывают у зрителей ощущение легкой ностальгии, а это благоприятным образом влияет на их настроение, обеспечивает ощущение спокойствия, стабильности. Персонал пансионатов подтвердит: после выступлений артистов пожилые люди становятся более активными, чаще выходят на прогулки. Все дело в том, что голос профессионального певца способен формировать позитивное энергетическое поле, и это тоже доказанный факт.

Что слушать детям 

Фото: пресс-служба

Человека, умеющего слушать музыку, способного сделать ее своим союзником и соратником, помощником, нужно "готовить" с детства, а именно – уделять внимание его творческому развитию. Детям стоит давать слушать произведения, ориентируясь на подвижность их психики и общую восприимчивость. Идеальный репертуар – драматические (умеренно), но достаточно глубокие произведения. Интереснее всего для детей, как показывает практика, баллады – в них есть истории, захватывающие воображение юных слушателей.

Музыкальные занятия в детских садах, в начальных классах школы часто проводят, включая в программу прослушивание песен из мультфильмов. Это тот самый формат, который дети воспринимают наиболее эффективно. Такие произведения можно слушать с детьми и дома, в машине. Однако лучше всего хотя бы периодически водить ребенка на концерты живой музыки. В таком исполнении она способна помочь малышам научиться доверять и окружающему миру, а еще музыка оказывает воздействие именно на те участки мозга, где "формируется" такое важное качество, как умение сопереживать.

Составляем плейлист

Какую именно музыку послушать – зависит от целей и от состояния человека. Желательно, чтобы это были те композиции, на которые откликается душа, не заставляющие чрезмерно переживать и не вызывающие слишком интенсивную реакцию.

К примеру, если вы чувствуете потребность в расслаблении после сложного рабочего дня, послушайте инструментальную музыку – без текста. Отсутствие слов снимает лишнюю нагрузку с мозга, исключает дополнительный смысл, который может дать мозгу "пищу" для размышлений. 

Если вам необходимо успокоиться, например, подготовиться к важной встрече или к сложной беседе с руководством, попробуйте включить классическую музыку. Она обязательно поможет, и это доказали медики: классика способствует стабилизации давления, нормализует сердечный ритм, приводит мысли в порядок, делает их рациональными.

Источник: Утро.ру

"Патриотка": Сафронов высказался о выступившей под флагом Украины Новиковой

Скандальный инцидент с украинским флагом, который появился на недавнем концерте Клары Новиковой в Москве, активно обсуждают который день. Не остался в стороне и Народный художник России Никас Сафронов.

Приняли в войска: не служивший в армии SHAMAN получил звание

Певца назначили казаком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей