Топ-5 ошибок при составлении финансового плана

Из-за них не получится достичь цели

Если ваши попытки взять финансы под контроль и четко следовать личному финансовому плану раз за разом терпят фиаско, вероятно, в вашей схеме есть какие-то упущения. О самых распространенных ошибках при составлении личного финансового плана “Утро.ру” рассказал финансовый советник Алексей Родин.

Попытки придерживаться личного финансового плана у многих напоминают соблюдение диеты. Некоторое время удается держать себя в жестких рамках, а затем следует срыв. И снова спонтанные покупки, гора ненужных вещей и пустая банковская карта… Повторение таких ситуаций означает только одно ‒ вы неправильно планируете. Именно эти Топ-5 ошибок допускают при составлении личного финансового плана.

Ошибка №1. Неправильно обозначена цель

Часто люди выбирают в качестве цели не то, что они реально хотят иметь, а то, что им навязывают маркетологи. Например, под влиянием рекламы крупных строительных компаний вы обозначили своей целью покупку квартиры в элитном кондоминиуме. А на самом деле, в глубине души, вы очень хотите купить виноградник в Краснодарском крае.

Цель должна вызывать у вас эмоции. Вы должны очень хотеть получить то, что запланировали. Иначе вы будете постоянно терять мотивацию и сворачивать с пути.

Ошибка №2. Поставлены нереальные сроки

Когда составляете финансовый план, вы полны энтузиазма. Но свое финансовое положение нужно оценивать как можно более реалистично. Не стоит планировать покупку новой машины через полгода, если вы можете отложить только 15 000 рублей в месяц.

Если вы привыкли постоянно тратить деньги на атрибуты обеспеченной жизни (еда в ресторанах, такси повышенной комфортности, новые модели телефонов), вы не сможете в один день отказаться вообще от всего. Будьте реалистами, закручивайте гайки и сокращайте такие расходы постепенно. Придерживайтесь установленной суммы расходов, но не загоняйте себя в чересчур жесткие рамки. Иначе вас неминуемо ждет срыв и очередной бесконтрольный шопинг.

Ставить в план слишком длинный срок тоже неверное решение. Предположим, у вас цель ‒ купить виноградник через 10 лет. Тогда можно разбить ее на этапы. На первом этапе поставьте промежуточную цель, например, накопить за год 10% от стоимости и инвестировать эту сумму. Это усилит вашу мотивацию и упростит промежуточное планирование.

Ошибка №3. Не учтена инфляция

Это очень важно при постановке долгосрочных финансовых целей. Цены на все постоянно растут. Сегодня вожделенный автомобиль стоит 3 000 000 рублей, а завтра это будет уже 7 000 000 рублей. Динамику изменения цен обязательно нужно учитывать в своих финансовых планах. Причем пользоваться лучше не официальной оценкой уровня инфляции, а реальными цифрами.

Почитайте статьи отраслевых экспертов, чтобы понимать, сколько “съест” инфляция. Если вы копите на квартиру, пользуйтесь обзорами цен на недвижимость. Если на машину ‒ материалами экспертов автомобильного рынка.

Ошибка №4. Не учтены риски

Или другими словами ‒ в ваш план не заложены непредвиденные расходы. Могут случиться крупные неожиданные неприятности, например, потеря работы или серьезная болезнь. В подобных ситуациях помогает резервный фонд и медицинское страхование.

Могут быть и чисто житейские трудности: потеряли кошелек с наличными или внезапно порвались новые сапоги. Если ваш автомобиль старше трех лет, стоит также каждый месяц планировать сумму на его ремонт и техобслуживание. Да, деньги будут требоваться далеко не каждый месяц. Но идея в том, чтобы они были, когда внезапно понадобятся. И вам не пришлось бы тратить накопления, пользоваться кредитом или придумывать в спешке что-то еще.

Ошибка №5. Не проводится анализ и оптимизация плана

Личный финансовый план ‒ это многоступенчатый инструмент. При анализе расходов вы можете найти ту брешь, через которую утекают ваши свободные деньги. Оптимизация расходов в следующих месяцах поможет увеличить сумму сбережений. Кроме того, есть еще чисто психологический момент. Вы перестанете тратить деньги на вещи, за которые придется оправдываться перед самим собой в конце месяца. Статистика говорит, что так можно сэкономить до 20% бюджета.

Помните, что какой бы прекрасный финансовый план у вас ни был, он будет работать только при одном условии: вы будете соблюдать финансовую дисциплину и следовать своему плану.