Назван эффективный способ сэкономить: совет экономиста

Придерживайтесь четырех простых правил

Сегодня стоимость товаров и услуг на рынке растет в геометрической прогрессии, поэтому чтобы не жить от зарплаты до зарплаты, важно уметь грамотно распоряжаться бюджетом и научиться экономить. О секретах экономии в семье рассказала "Утро.ру" основатель проекта "ФинБорд", эксперт в области автоматизации бизнеса Ольга Кузнецова.

Эффективный способ экономии – фондирование

Суть метода фондирования заключается в том, что для каждой категории расходов устанавливается определенный лимит, и все денежные поступления распределяются в соответствии с ними.

Как метод фондирования помогает экономить?

Позволяет контролировать свои расходы и не тратить больше, чем запланировано.

Помогает откладывать деньги на конкретные цели, например, на отпуск, покупку автомобиля или образование ребенка.

Позволяет избежать долгов и создать некую финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных затрат.

Как внедрить метод фондирования в жизнь своей семьи?

Метод фондирования достаточно прост в исполнении и предполагает всего несколько ключевых шагов:

1. Определите список ваших семейных расходов. Это могут быть ежемесячные траты, к примеру, на продукты, оплату коммунальных услуг, обслуживание авто и т.д, а также нерегулярные расходы, к примеру, отдых, досуг, подарки.

2. Определите лимит для каждой позиции расходов. Лимит должен быть таким, чтобы вы могли комфортно жить, но при этом не тратить больше, чем можете себе позволить.

3. Начните отслеживать свои расходы. Это поможет вам понять, сколько денег вы тратите на каждую категорию.

4. Корректируйте лимиты расходов по мере необходимости. Если вы видите, что тратите больше, чем запланировано, необходимо снизить лимит для этой категории.

Вот несколько примеров категорий расходов, которые можно использовать в методе фондирования:

Ежедневные расходы: продукты питания, коммунальные услуги, транспорт, связь, одежда, лекарства.

Развлечения: отдых, спорт, кино, рестораны, кафе.

Образование: обучение, книги, канцелярия.

Сбережения: на отпуск, покупку автомобиля, образование ребенка, пенсию.

Дополнительные лайфхаки о том, как сэкономить:

Сравнивайте цены перед покупкой, это важный этап, иногда цена на один и тот же товар в разных магазинах или на маркетплейсах может значительно отличаться;

По возможности покупайте товары и услуги оптом – так, как известно, дешевле;

Пользуйтесь скидками, акциями и бонусами при покупках, а сэкономленные деньги можно откладывать в отдельный конверт, это поможет отследить коэффициент пользы от маркетинговых инструментов, а потом потратить их на свои нужды.

Откажитесь от ненужных расходов. К примеру, утренний кофе из кофейни замените свежесваренным кофе в домашних условиях в термокружке.

Составьте список покупок перед походом в магазин. Это поможет вам избежать импульсивных покупок.

Готовьте дома, а не заказывайте еду на дом или в кафе. Это поможет вам сэкономить деньги и улучшить свое здоровье.

Избегайте займов, кредитов и кредитных карт. Всё это может привести к долгам, которые сложно погасить.

Метод фондирования – эффективный способ, который поможет контролировать и регулировать свой бюджет, грамотно подходить к расходам и откладывать накопления. Приложив немного усилий, вы научитесь распределять семейный бюджет и начнете экономить. Фондирование поможет вам не только сократить расходы, но и достичь своих крупных финансовых целей. Однако не стоит упираться в стратегию экономии, старайтесь искать способы дополнительного заработка. В современном мире можно найти множество вариантов пополнить свой бюджет, например, вы можете подрабатывать по вечерам или в выходные дни на фрилансе, сдавать жилье в аренду или продавать ненужные вещи.