Советник нового президента Аргентины "засветил" тату на русском языке

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Сантьяго Капута, советник нового аргентинского президента Хавьера Милея, оказался любителем русской культуры. Только не традиционной, а тюремной. Об этом сообщили СМИ республики.
Она показали снимки, на которых мужчина "засветил" татуировки на русском языке – такие, как правило, набивают себе люди, имеющие отношение к воровской сфере. Сообщается, что книгу об этом ему когда-то подарил друг, и это настолько понравилось Милею, что он решил украсить свое тело несколькими из них.
Тем не менее, эксперты полагают, что в действительности в тюремной культуре советник нового президента Аргентины разбирается плохо, поскольку ставит наколки не в положенных местах, сообщает "Пятый канал".
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