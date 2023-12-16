Советник нового президента Аргентины "засветил" тату на русском языке

На его теле еще полно подобных изображений

Сантьяго Капута, советник нового аргентинского президента Хавьера Милея, оказался любителем русской культуры. Только не традиционной, а тюремной. Об этом сообщили СМИ республики.

Она показали снимки, на которых мужчина "засветил" татуировки на русском языке – такие, как правило, набивают себе люди, имеющие отношение к воровской сфере. Сообщается, что книгу об этом ему когда-то подарил друг, и это настолько понравилось Милею, что он решил украсить свое тело несколькими из них.

Тем не менее, эксперты полагают, что в действительности в тюремной культуре советник нового президента Аргентины разбирается плохо, поскольку ставит наколки не в положенных местах, сообщает "Пятый канал".