В студии телеканала "Москва 24" состоялась церемония регистрации брака

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День работника ЗАГС отмечают в России 18 декабря. К этой дате в Москве приурочили необычную церемонию – влюбленная пара зарегистрировала брак в студии телеканала "Москва 24". Торжественное событие транслировали в прямом эфире.
Счастливыми молодоженами стали Александр Антонов и Татьяна Дронникова. Они не имеют отношения к телевидению: Александр работает в компании по продаже спорттоваров, Татьяна – менеджер в школе цифрового рисунка. Но они приняли участие в проекте мэра Москвы "Новые адреса счастья" и создали семью торжественной обстановке в настоящей телевизионной студии.
"Зарегистрировала союз сотрудник московского ЗАГС. (…) Миллионы зрителей телеканала "Москва 24" следили за торжественной церемонией в прямом эфире",
– сообщили в пресс-службе АО "Москва Медиа".
В рамках проекта "Новые адреса счастья" московские молодожены имеют возможность выбрать площадку для торжественной регистрации брака в самых необычных местах города: музеях-заповедниках, исторических особняках, на стадионах, во время речной прогулки.
"Мы всегда с удовольствием идем на эксперименты и проводим церемонии на самых необычных площадках города. Наша задача – сделать путь молодых с момента подачи заявления до церемонии бракосочетания легким и торжественным одновременно",
– цитирует АГН "Москва" начальника управления ЗАГС Москвы Светлану Уханеву.
Подробная информация, где и как можно зарегистрировать брак в Москве, – на сервисе "Наша свадьба".
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