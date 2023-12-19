СахалинTech – драйвер научно-технического развития Дальнего Востока и всей России

Как готовить востребованных специалистов для бизнеса? Такое возможно только в современных научно-образовательных комплексах, одним из которых всего через пару лет станет "Кампус СахалинTech".

Это студенческий кластер, строительство которого ведется в центре Южно-Сахалинска в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" и национального проекта "Наука и университеты", запущенного по инициативе президента России Владимира Путина.

Цель строительства такого кластера – развитие собственной кадровой базы квалифицированных специалистов. Как отметил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, сахалинцы и курильчане теперь смогут получать на Сахалине такое образование, которое позволит им стать высокооплачиваемыми и востребованными специалистами.

"Наш регион и наша молодежь достойны лучшего вуза",

– отметил в своем телеграм-канале глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Области научной работы Кампуса: экономика Мирового океана, климат и экология, аквабиотехнологии, новые источники энергии, нефтегазовые технологии и другие направления, связанные с изучением Азиатско-Тихоокеанского региона.



Кампус СахалинTech будет оснащен не только учебными аудиториями и технопарком с интегрированными системами искусственного интеллекта. Запланированы библиотека, археологический музей, спортивные и общественно-деловые пространства. В рамках проекта возводится студенческий городок на 1500 человек с комфортабельными общежитиями и социально-культурными объектами, доступными не только обучающимся, но и жителям города.

Слова сахалинцев не расходятся с делом. 12 декабря текущего года началась заливка фундаментной плиты комплекса СахалинTech. Строительство планируется завершить в 2026 году. На строительной площадке студенческого городка заливка фундамента стартовала 30 ноября. Строительство городка будет завершено чуть раньше, в 2025 году.

Научно-образовательный кампус в стратегически важном регионе России строится!