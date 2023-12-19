Запрещенный прием стоил коту носа – видео

Запрещенный прием стоил коту носа – видео
Фото: www.unsplash.com
Хвостатый поплатился за подлость

Выяснение отношений случается не только у людей, но и у животных. Многие наблюдали за отчаянными драками собак, котов и других зверушек. Необычные разборки двух агрессивно настроенных котиков взорвали интернет-пространство.

Что не поделили пушистые, остается загадкой. На кадры попал момент, когда разборки были в самом разгаре. При этом один из борцов оказался нечистым на руку. Котик использовал запрещенный прием, за что и поплатился.

Оппонент агрессора стоял к нему задом, высоко подняв хвост. Котик, который явно не является джентльменом, решил нанести удар по сокровенному месту своего врага – он цапнул кота "пониже талии". Разумеется, такой удар был очень и очень болезненным.

В итоге оскорбленный и униженный котик развернулся и от души врезал своему сопернику по носу. Стоит отметить, что когтистая лапа весьма мощно прошлась по кошачьей морде и явно повредила наглый носик. В интернет-пространстве ролик набрал много просмотров и комментариев. Жизнь братьев наших меньших всегда поднимает настроение пользователям социальных сетей.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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