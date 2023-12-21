Сонный котик показал повадки настоящего хищника – видео

Малыш всегда наготове

Видеоролики с домашними животными всегда набирают большое количество просмотров. Пользователи социальных сетей с огромным удовольствием наблюдают за тем, что творят братья наши меньшие. Обычно в интернете можно полюбоваться на милые зарисовки из жизни кошачьих. Однако нередко они демонстрируют повадки настоящих хищников.



Большую популярность в интернет-пространстве получил очаровательный котик, который выглядит как милашка, но всегда находится наготове. Хозяин решил подшутить над малышом, пока тот спал. Мужчина поднес к сопящему во сне котику шпажку, на которую были надеты рыбные вкусняшки.



Пребывающий в объятиях Морфея малыш не сразу понял, что перед его мордочкой появилась еда. Хозяину пришлось несколько раз тыкнуть пушистого палочкой по носу. Когда аромат вкусняшки ударил в ноздри котика, его реакция была молниеносной. Малыш тут же вцепился зубами в шпажку и забрал то, что ему полагается по праву.





Интернет-пользователи активно отреагировали на видеоролик. Под ним появилось много комментариев и лайков. Стремительная реакция ушастого удивила обитателей социальных сетях.

