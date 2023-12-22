Кожа будет свежей и отдохнувшей: делаем натуральную маску для лица с бананом

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Перед новогодними праздниками и корпоративами каждая женщина, несмотря на усталость в конце года, хочет выглядеть свежей и отдохнувшей. Помочь в этом может поход к косметологу, правильный макияж и, конечно же, домашний уход. Женский журнал "Клео.ру" рассказал, как сделать натуральную маску для лица с бананом, чтобы моментально улучшить внешний вид.
Разогрейте мед на водяной бане или в микроволновке, установив в устройстве небольшую мощность. Консистенция продукта должна получиться не слишком жидкой. Далее делаем из банана пюре, смешивая с апельсиновым соком. Тщательно все перемешиваем и наносим на лицо. Сверху можно закрыть маску марлей или пищевой пленкой. Держать смесь необходимо около 15 минут, после чего смываем ее теплой водой и наносим крем для увлажнения.
Такой ритуал можно проводить 1-2 раза в неделю, чтобы кожа выглядела более свежей и отдохнувшей.
Его дом обнесен высоким забором