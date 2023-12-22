Курочки окружили кота и вероломно на него напали

Хвостатый неуверенно пытался отбиваться

Владельцы домашних животных буквально коллекционируют видеоролики с их необычным поведением. Зверьки частенько выкидывают необычные выкрутасы или попадают в странные истории. Так, один милый пушистый котик чуть не стал жертвой кровожадных куриц.



Надо полагать, малыш живет в доме, владельцы которого держат большое хозяйство. В какой-то момент котик вышел во двор, где встретился с целой стаей воинственно настроенных курочек. Возможно, предыдущие встречи с кошачьими завершались для куриц не самым благоприятным образом, так что они сразу решили пойти в атаку.



Самая смелая курочка подошла прямо к коту и начала тыкать его клювом в мордочку. Для того чтобы героиня чувствовала себя более уверенной, вокруг их обступила целая куриная банда. Сначала кот был обескуражен, а затем неуверенно начал отбиваться. Он схватил агрессивную курицу за шею, но быстро отпустил ее, когда увидел, что остальные начинают сужать вокруг него кольцо.





Забавный видеоролик заставил интернет-пользователей от души похохотать. Действительно, редко увидишь кота, пострадавшего от действий хорошо организованной куриной группировки.

