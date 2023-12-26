Возомнивший себя зайчонком кот умилил публику – видео

Возомнивший себя зайчонком кот умилил публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистый был очень правдоподобен

Животные часто поражают окружающих необычным поведением. У каждого зверька формируется собственный характер, повадки и причуды. Как оказалось, иногда котики мечтают быть представителями иной части животного мира. Огромное количество просмотров набрал видеоролик с пушистиком, который виртуозно притворился зайчонком.

Пушистый серый малыш уселся на пол, чуть выставил вперед задние лапки, а передние по-заячьи поджал. Ушки котик тоже оттопырил, при этом лапками перебирал совсем, как кролик. В таком виде котика было практически не отличить от настоящего зайчика. Как оказалось, иногда животные могут мастерски маскироваться под других зверей. По крайней мере, этому котенку данная задача далась легко.



Пользователи социальных сетей оценили необычные возможности ушастого. Под видеороликом с котом появилось много комментариев и лайков. Немалая доля интернет-обитателей признались, что с удовольствием обзавелись бы таким необычным котиком-кроликом. Пушистик-оригинал покорил комментаторов. Многие от души позавидовали владельцу такого уникального животного.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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