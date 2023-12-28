Кровожадный кот попытался откусить ногу хозяина – видео

Кровожадный кот попытался откусить ногу хозяина – видео
Фото: www.unsplash.com
Хвостатый оказался весьма агрессивен

Домашние животные всегда занимают особое место в сердцах своих хозяев. Действительно, за поведением братьев наших меньших можно наблюдать бесконечно. Котики и песики часто вытворяют нечто, достойное записи в семейный архив. Так, необычный видеоролик с нападением пушистика на ногу хозяина позабавил не только его владельцев, но и многочисленных пользователей социальных сетей.

На видео попал момент вероломного нападения кота на человека. Впрочем, двуногий во многом виноват сам, так как решил потревожить покой своего любимца в самое неподходящее время. Котик блаженно растянулся на полу и явно предавался приятным размышлениям о своей прекрасной размеренной жизни.

В этот момент человек решил привлечь к себе внимание кота и начал ногой, облаченной в яркий носок, тыкать котика в пузико. Расплата была мгновенной. Пушистик продемонстрировал отличную реакцию и молниеносно вцепился острыми зубками в ногу провокатора. Бросок был действительно эпичным и достойным того, чтобы оказаться заснятым на видеокамеру.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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