Запутавшийся в полотенце котенок умилил публику – видео

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Все счастливые владельцы домашних питомцев хорошо знают, что у каждого зверька с течением жизни формируется свой неповторимый характер. Очень часто животные выкидывают что-нибудь эдакое, что потом может обсуждать весь интернет.
Новой звездой социальных сетей стал очаровательный маленький котенок, который по какой-то причине решил, что никак не может обойтись без полотенчика. Надо полагать, пушистая и мягкая оранжевая ткань очень приглянулась хвостатому. Как бы там ни было, котик явно вознамерился утащить полотенце в свое логово.
Однако этот вероломный план оказался не таким простым в исполнении. Дело в том, что длинное полотенце запутывалось в лапках малыша, из-за чего он несколько раз споткнулся. В любом случае, картина похищения полотенца выглядела крайне забавно и умилила пользователей Сети, которые оставили много комментариев под видеороликом.
Критик объяснил, что произошло с экс-примадонной
Многие знаменитости проигнорировали скандальное мероприятие