Запутавшийся в полотенце котенок умилил публику – видео

Малыш оказался очень упертым

Все счастливые владельцы домашних питомцев хорошо знают, что у каждого зверька с течением жизни формируется свой неповторимый характер. Очень часто животные выкидывают что-нибудь эдакое, что потом может обсуждать весь интернет.



Новой звездой социальных сетей стал очаровательный маленький котенок, который по какой-то причине решил, что никак не может обойтись без полотенчика. Надо полагать, пушистая и мягкая оранжевая ткань очень приглянулась хвостатому. Как бы там ни было, котик явно вознамерился утащить полотенце в свое логово.



Однако этот вероломный план оказался не таким простым в исполнении. Дело в том, что длинное полотенце запутывалось в лапках малыша, из-за чего он несколько раз споткнулся. В любом случае, картина похищения полотенца выглядела крайне забавно и умилила пользователей Сети, которые оставили много комментариев под видеороликом.



