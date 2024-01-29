Награды и выплаты получили более 600 ветеранов блокадного Ленинграда в Подмосковье

Награды и выплаты получили более 600 ветеранов блокадного Ленинграда в Подмосковье
Авторство: пресс-служба Министерства социального развития Московской области

В честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской оккупации в Подмосковье более 600 выживших в блокаде города ветеранов получили почетный знак, региональную и федеральную выплату, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

"В Подмосковье свыше 600 участников обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и те, кто пережил блокаду города, получили почетные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Помимо этого, ветераны получили региональную выплату 3 тысячи рублей и федеральную выплату 50 тысяч рублей", – подчеркнула Болатаева.

Отмечается, что старейшим человеком в регионе, пережившем блокаду, является Ксения Обухович из Королева, которой в этом году исполнилось 105 лет.

Напомним, что с декабря прошлого года жителям блокадного Ленинграда предоставили бесплатный проезд в поездах дальнего следования с возможностью сопровождения.

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