Награды и выплаты получили более 600 ветеранов блокадного Ленинграда в Подмосковье

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В честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской оккупации в Подмосковье более 600 выживших в блокаде города ветеранов получили почетный знак, региональную и федеральную выплату, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
"В Подмосковье свыше 600 участников обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и те, кто пережил блокаду города, получили почетные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Помимо этого, ветераны получили региональную выплату 3 тысячи рублей и федеральную выплату 50 тысяч рублей", – подчеркнула Болатаева.
Отмечается, что старейшим человеком в регионе, пережившем блокаду, является Ксения Обухович из Королева, которой в этом году исполнилось 105 лет.
Напомним, что с декабря прошлого года жителям блокадного Ленинграда предоставили бесплатный проезд в поездах дальнего следования с возможностью сопровождения.
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