Эксперт оценил вероятность исчезновения бананов с полок магазинов

В ближайший месяц россияне не почувствуют эффекта от проблем на рынке

Кризисная ситуация с поставками эквадорских бананов не приведет к тому, что полки российских магазинов останутся без этого продукта. Такое мнение выразил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ Дмитрий Завьялов.

Ранее Эквадор принял решение передать Украине запасы советского оружия. Вскоре после этого Россельхоз устроил проверку партий бананов с пяти крупных эквадорских сельхозпредприятий и обнаружил в них муху-горбатку. В результате было введено ограничение на поставки товара в Россию без конечной даты прекращения действия меры. Всего эквадорские бананы занимают порядка 90% на российском рынке.

Эксперт напомнил, что Россия ограничила поставки только пяти компаний, когда всего их около 30. По его словам, решение было скорее "больным предупреждением", с которым можно справиться.

"Товара много, поставщиков – тоже", – отметил он.

Даже в случае полного эмбарго можно будет в течение месяца перестроить цепочку поставок. Бананы идут из Эквадора около 25 дней, а еще неделю дозревают перед выпуском на прилавок. Поэтому в ближайшие дни цена на продукт особо не поменяется.

Аналитики рынка прогнозируют, что стоимость товара в рознице может вырасти на 10-15%. А после привлечения Индии к поставкам цены ослабнут.