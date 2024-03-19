Умер журналист Василий Уткин

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Скончался известный спортивный журналист Василий Уткин. Информацию подтвердили журналист Иван Карпов, телеканал "МАТЧ ТВ", а также в футбольном клубе "Эгриси". Знаменитому комментатору было 52 года.
Известно, что последние годы Уткин тяжело болел. Из-за проблем с весом у него были осложнения на сердечно-сосудистую систему, диагностирован атеросклероз. Что именно стало причиной его кончины пока не сообщается.
В конце прошлого года россиян обеспокоил внешний вид комментатора, который сильно поправился. Как признавался сам Уткин, он находился под постоянным присмотром врачей.
Противостояние на международной арене продолжается