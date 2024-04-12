Эксперт опроверг популярный миф о восьмичасовом сне

На самом деле, важнее качество сна, а не его количество

Специалист по сну и эксперт по осанке Джеймс Лейнхардт утверждает, что существует распространенное убеждение о необходимости ежедневно спать не менее восьми часов в сутки, чтобы оставаться здоровым. Он утверждает, что наибольшее значение имеет качество сна, а не его количество.

"Если вы хорошо спите, не имеет значения, просыпаетесь ли вы в 6 утра или спите полные восемь часов каждую ночь", – говорит эксперт.

Однако если человек регулярно спит меньше нормы, то это непременно начнет отражаться на его физическом здоровье – тело начнет изнашиваться гораздо быстрее.

Недостаток сна приводит к отсутствию цитокиновой защиты, что делает человека более уязвимым к инфекциям. Цитокины – это сигнальные белки, которые помогают контролировать воспаление в организме. Если происходит заражение микробами, то они помогают иммуной системе защищаться.

Также плохой сон приводит к тому, что от 23 до 45% населения теряют продуктивность более чем на две рабочие недели каждый год.