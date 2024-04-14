Подбросить дров: как поддерживать мотивацию сотрудников, чтобы она не угасала?

Есть несколько простых правил

Что общего между мотивацией и огнем? Если не заниматься ими, то и костер, и мотивация со временем угаснут. О том, что нужно знать о мотивации и как ее поддерживать, поделилась бизнес-тренер и руководитель тренингового центра “ДУМА” Ольга Паратнова.



Золотые правила мотивации

Мотивация – это внутреннее желание сотрудника делать работу наилучшим образом. Это та сила, благодаря которой сотрудники, а вместе с ними компания будут двигаться к лидерству.

Но для того, чтобы правильно работать с мотивацией, руководитель должен знать несколько главных правил.

1. Мотивация со временем снижается. Она не может оставаться всегда на одном уровне. Когда на работу устраивается новый сотрудник, он полон энтузиазма, его глаза горят, а желание выполнять работу наилучшим образом высоко. Но если не работать с его мотивацией, не подогревать ее, то уже через пару месяцев она будет ниже. Через полгода еще ниже, и у человека уже не будет того азарта и стремления, как в самом начале.

2. Разных людей мотивирует разное. Все люди отличаются друг от друга. То, что мотивирует одного сотрудника, может быть совершенно неинтересно другому. Например, кому-то важен статус, его мотивирует высокая должность. А другому нужна интересная работа и сложные задачи.

3. Все, что всем дается одинаково, мало влияет на мотивацию. Например, компания провела отличную выставку, заключила много сделок. Руководитель по такому поводу решил в пятницу отпустить всех пораньше. Сотрудники порадуются данному факту, но в целом на мотивацию это никак не повлияет. Потому что все получили одинаковый бонус.

Мотивация повышается тогда, когда вы ставите конкретному сотруднику задачу с указанием четкого результата и бонуса за выполнение. Формула такой мотивации проста:

1. Данный сотрудник будет единственным, кто получит бонус;

2. Бонус привязан к результату работы;

3. Исполнитель заранее знает о вознаграждении.

Это три основных правила, которые должен знать каждый руководитель. А чтобы поддерживать мотивацию, можно прибегнуть к еще нескольким инструментам.

Как поддерживать мотивацию на высоком уровне

1. Не забывайте хвалить сотрудников. Руководитель всегда знает, в каких случаях можно поругать, но часто забывает похвалить. Помните, что похвала очень важна для поднятия мотивации.

2. Ставьте четкие задачи. Когда сотрудник точно знает, что от него требуется, критерии хорошего результата и как его работа повлияет на общий результат, он будет заинтересован в отличном выполнении.

3. Всегда вовлекайте сотрудников. Подключайте их при постановке задач. Вовлекайте лучших в обсуждение путей достижения целей.

Поддерживать мотивацию на высоком уровне – это действительно целое искусство. Но когда вы знаете правила игры, понимаете, что мотивирует того или иного сотрудника добиваться высоких результатов легче и гораздо интереснее.