Потеряли интерес: 10 признаков низкой мотивации у сотрудников

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1. Для компании стала обычной картина, когда за несколько минут до окончания рабочего дня все ноутбуки выключены. А в 18.00 уже никого нет на рабочем месте.
2. У руководителя складывается четкое ощущение, что результат в этой компании не нужен никому, кроме него самого.
3. Сотрудники стали безинициативными, они больше не предлагают новые идеи и проекты.
4. Обратная ситуация: у сотрудников может быть много идей и интересных предложений. Но все они теряются и забываются сразу после обсуждений. Дальше разговоров дело не заходит.
5. Сотрудники перестают выполнять задачи на высоком уровне. Они прикладывают минимальные усилия во время процесса. А если руководителя нет на месте или они понимают, что их не видят, то вовсе не напрягаются.
6. Ключевые работники начинают искать другие, более интересные предложения о работе. В итоге они увольняются.
7. Сотрудники перестают думать самостоятельно и ждут готового решения задачи от руководителя. Они не хотят брать на себя ответственность за результаты работы.
8. Люди начинают тратить больше сил и времени на имитацию бурной деятельности, чем на реальные задачи.
9. Сильные специалисты включают неформатное поведение: начинают опаздывать, нарушают установленные правила, конфликтуют с коллегами. И выдвигают множество требований.
10. Но самый главный признак заключается в том, что сотрудники больше не задействуют весь свой потенциал в работе, перестают стараться, становятся менее эффективными.
Высоко мотивированный сотрудник напоминает дорогой автомобиль. Он мощный, эффективный. Но если вовремя не добавить бензин, даже самый дорогой автомобиль будет бесполезным. Так же с мотивацией, если ей не заниматься, то даже лучший сотрудник перестанет показывать результаты. Не забывайте работать с ней. Ведь это такая же важная функция управления, как планирование и контроль.
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