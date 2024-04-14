Потеряли интерес: 10 признаков низкой мотивации у сотрудников

Даже лучший сотрудник перестанет показывать результаты, если не заниматься его настроем на работу

1. Для компании стала обычной картина, когда за несколько минут до окончания рабочего дня все ноутбуки выключены. А в 18.00 уже никого нет на рабочем месте.

2. У руководителя складывается четкое ощущение, что результат в этой компании не нужен никому, кроме него самого.

3. Сотрудники стали безинициативными, они больше не предлагают новые идеи и проекты.

4. Обратная ситуация: у сотрудников может быть много идей и интересных предложений. Но все они теряются и забываются сразу после обсуждений. Дальше разговоров дело не заходит.

5. Сотрудники перестают выполнять задачи на высоком уровне. Они прикладывают минимальные усилия во время процесса. А если руководителя нет на месте или они понимают, что их не видят, то вовсе не напрягаются.

6. Ключевые работники начинают искать другие, более интересные предложения о работе. В итоге они увольняются.

7. Сотрудники перестают думать самостоятельно и ждут готового решения задачи от руководителя. Они не хотят брать на себя ответственность за результаты работы.

8. Люди начинают тратить больше сил и времени на имитацию бурной деятельности, чем на реальные задачи.

9. Сильные специалисты включают неформатное поведение: начинают опаздывать, нарушают установленные правила, конфликтуют с коллегами. И выдвигают множество требований.

10. Но самый главный признак заключается в том, что сотрудники больше не задействуют весь свой потенциал в работе, перестают стараться, становятся менее эффективными.

Высоко мотивированный сотрудник напоминает дорогой автомобиль. Он мощный, эффективный. Но если вовремя не добавить бензин, даже самый дорогой автомобиль будет бесполезным. Так же с мотивацией, если ей не заниматься, то даже лучший сотрудник перестанет показывать результаты. Не забывайте работать с ней. Ведь это такая же важная функция управления, как планирование и контроль.