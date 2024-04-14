Как связана мотивация сотрудника и свобода руководителя

Рассказываем, как грамотно выстроить рабочие процессы

Кажется, что между такими понятиями, как мотивация сотрудников и свобода руководителя нет ничего общего. Но на практике одно не возможно без другого. О том, как связаны эти понятия, разберемся вместе с бизнес-тренером ТОП-руководителей и основательницей тренингового центра “ДУМА” Ольгой Паратновой.

Где начинается свобода руководителя

Казалось бы, руководитель итак свободен в своих действиях и принятии решений. Но это не совсем так. Ведь управленец может считаться более свободным, когда он:

1. Свободен от рутинных задач;

2. Имеет возможность выполнить все из поставленных планов на день;

3. Не погрязает в операционке;

4. Имеет достаточно времени на решение стратегических задач;

5. Может уделять время своему хобби, семье, друзьям;

6. Ему не надо постоянно переделывать работу за подчиненными;

7. Знает, как мотивировать сотрудников, и они легко настраиваются на выполнение поставленных задач и целей.

Свобода руководителя начинается, когда:

1. В его команде подходящие, надежные сотрудники;

2. Когда сотрудники мотивированы выполнять работу качественно;

3. Когда компетенции сотрудников подходят под выполняемую работу.

А если над каждым сотрудником приходится постоянно стоять, контролировать, подбадривать, то свободы руководителю не видать.

Как связаны свобода руководителя и мотивация сотрудников

Чем более мотивированы сотрудники, чем больше у них желания выполнять задачи наилучшим образом. При высоком уровне мотивации сотрудники более самостоятельны, не отвлекают руководителя по тем вопросам, которые могут решить сами, они четко понимают свои задачи. Таким образом, у руководителя появляется больше свободы.

Но важно понимать, что пока компетенция сотрудника возрастает, его мотивация, наоборот, снижается естественным образом. Если руководитель никак не занимается этим вопросом, либо считает, что денежной мотивации достаточно, то она будет угасать. Ведь мотивация, как огонь, требует дров.

Когда управленец умело работает с мотивацией сотрудников, он получает более самостоятельных, думающих, нацеленных на результат сотрудников. У него появляется больше свободного времени для эффективной стратегии, развития компании и он всегда будет интересен своей команде. Тогда и само управление станет легким и будет приносить максимальный результат.