Звуковые практики самовыражения и самопринятия для укрепления женской эмоциональной силы

Они дают возможность самостоятельно выйти из сложных ситуаций, избавиться от внутренних проблем и восстановить энергетический баланс

Во всех древних культурах женщины пели. Они подсознательно чувствовали, что голос может влиять на настроение и состояние организма. Люди прошлого знали нечто такое, что сегодня забыто. Поэтому многие испытывают психологический дискомфорт, который мешает им полноценно проявляться. О том, как звуки помогают женщинам жить в гармонии с собой и с окружающим миром, рассказывает Перукуа — австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.

Волшебная сила голоса

Известно, что в наши дни до 30% женщин переживают насилие в той или иной форме. А на долю остальных 70% выпадает солидная доля невзгод, обид, всяческого подавления их естества.

Существуют специальные женские практики, в которых активно используются звуки. Они дают возможность самостоятельно выйти из сложных ситуаций, избавиться от внутренних проблем и восстановить энергетический баланс.

Когда помощи ждать неоткуда, необходимо действовать собственными силами, пробуя разные подходы, приемы и медитативные практики. Но бывает, что ни один их способов толком не работает. И вот тогда приходит время подключать голос, используя интуитивное звучание в сочетании с дыханием и движением. Часто это помогает исцелить даже самые тяжелые душевные травмы.

Манипуляции в детстве: как они влияют на голос?

Начинается все это в раннем возрасте, когда взрослые начинают манипулировать чувствами ребенка. Это простая, но очень жестокая практика, когда родители требуют от дочери быть хорошей девочкой, чтобы заслужить их внимание. Но ведь она рождается на свет, чтобы любить и быть любимой, и для нее такое отношение — это уже весомая эмоциональная травма!

Что значит "быть хорошей"? Молчать, вести себя тихо, не задавать лишних вопросов, быть милой, удобной, опрятной куколкой. Но такова ли истинная природа женщины? Конечно, нет! В итоге у девочки появляется непонимание того, кто она есть на самом деле, какая энергия в ней течет.

Можно добавить сюда еще и постоянное навязывание чувства стыда и вины. В результате ребенок превращается в женщину, воспитанную в культуре, в которой ее голос практически полностью подавлен. Она лишена самого сильного инструмента эмоционального исцеления, механизма возвращения себе своей природной силы, проявленности и красоты!

Каждой женщине нужно обращать внимание на то, как она себя чувствует, какие у нее ощущения в горле. Если они такие же, как и у 95% людей на планете, то это выражается в следующем: кажется, что шея сжата тугим воротником, как будто у рубашки застегнута верхняя пуговица. Подобное чувство говорит о том, что голос современной женщины подавлен.

Лечение звуком. Как это работает?

Есть возможность кардинально изменить неприятную ситуацию. Сначала нужно раскрыть свое горло, а потом, используя голос, убрать все эмоциональные блоки и травмы. Так можно обрести силу и вернуть себе право проявляться красиво, уверенно и грациозно! Если действовать правильно, то все обязательно получится, а приобретенные навыки поддержат вас на этом пути.

Почему голос так важен? Когда человек издает звуки, ему кажется, что они используются лишь для передачи окружающим смысла его посланий. Если же положить ладонь на горло и на грудь и заговорить, можно почувствовать движение под рукой.Это значит, что голос воздействует на тело, отправляя сигналы вниз по туловищу. Какой функцией обладает любая волна? Ее основная задача – передача энергии! То есть с помощью звуков можно осознанно направлять свое внимание на те участки, где из-за эмоциональных травм возникло много энергетических блоков.

Еще со времен зарождения древней китайской медицины известно, что у каждого органа есть нормальная частота вибрации. Изменяя ее, люди способствуют своему исцелению. Так что голос – уникальный инструмент для обретения здоровья. Регулярно занимаясь звуковыми практиками, можно стать настоящим мастером этого дела. Исполнение определенных саундтреков, которые обладают мощным лечебным эффектом, позволит значительно укрепить свой организм.

Звуковые практики с научной точки зрения

Традиционная медицина не отрицает эффективность лечения звуками. Считается, что вокальная терапия помогает людям улучшить голос и преодолеть связанные с ним проблемы. Нередко такие нарушения бывают вызваны психологическими факторами. В этом случаях пациенту требуется профессиональная поддержка, чтобы разобраться со своим внутренним миром и научиться управлять собой.

Когда женщина раскрывает возможности голоса, она снимает с себя бремя эмоциональных блоков и травм, возвращается к истокам. Яркость, проявленность, чувственность – это очень красиво! Каждая может стать такой с помощью того, что дано ей от природы.