Что происходит с душой после смерти: священники описали процесс

Весь путь занимает сорок дней

По православным законам принято считать, что душа человека не является смертной – она продолжает жить даже после того, как тело издало последний вдох. После кончины дух должен преодолеть особый путь в течение сорока дней.

В первые два дня душа покойного остается рядом с телом. Она видит скорбь, горечь близких людей. В третий день принято проводить похороны – тогда дух уходит на небо, где проведет ближайшие шесть дней. Считается, что в этот период ангелы будут просить Бога о спасении души усопшего.

После, на девятый день, душа попадает в ад, чтобы наблюдать за всеми страданиями грешников. Там она проведет всего 31 день, а затем ей предстоит снова встретиться с Господом.

Сороковой день является для усопшего фундаментальным, поскольку он определит, куда в итоге попадет его душа – в ад или рай. На земле его родственники молятся о спасении, устраивают поминальный обед, ходят на кладбище.

По итогу у души начинается загробная жизнь, которую определяют все его грехи и благие деяния, сделанные во время существования на земле.