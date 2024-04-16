Что происходит с душой после смерти: священники описали процесс

Что происходит с душой после смерти: священники описали процесс
Фото: freepik.com
Весь путь занимает сорок дней

По православным законам принято считать, что душа человека не является смертной – она продолжает жить даже после того, как тело издало последний вдох. После кончины дух должен преодолеть особый путь в течение сорока дней.

В первые два дня душа покойного остается рядом с телом. Она видит скорбь, горечь близких людей. В третий день принято проводить похороны – тогда дух уходит на небо, где проведет ближайшие шесть дней. Считается, что в этот период ангелы будут просить Бога о спасении души усопшего.

После, на девятый день, душа попадает в ад, чтобы наблюдать за всеми страданиями грешников. Там она проведет всего 31 день, а затем ей предстоит снова встретиться с Господом.

Сороковой день является для усопшего фундаментальным, поскольку он определит, куда в итоге попадет его душа – в ад или рай. На земле его родственники молятся о спасении, устраивают поминальный обед, ходят на кладбище. 

По итогу у души начинается загробная жизнь, которую определяют все его грехи и благие деяния, сделанные во время существования на земле.

Источник: МедиаПоток

Турция лишила россиянок многомиллионного отдыха из-за "могущества Северной Америки"

Несчастных девушек развернули домой без адекватных причин

В Германии сделали неожиданное заявление о завершении конфликта на Украине

Реалии серьезно изменились

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей