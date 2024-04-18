Так можно скинуть порядка десяти килограммов

Если человек будет стабильно заниматься спортом три-четыре раза в неделю, то он сможет избавиться от десяти лишних килограммов, утверждает тренер Руслан Панов. При этом он отметил, что не нужно изводить организм слишком интенсивными занятиями.

По словам спортсмена, многие новички допускают эту ошибку – считают, что чем сильней поработают на тренировке, тем лучше будет результат. Однако на самом деле тело после излишнего усердия начинает входить в состояние стресса.

"В таком случае результат может не просто остановиться, а еще и развернуться назад", – пояснил специалист.

По его словам, занятия должны быть также и восстановительными, с кардионагрузкой и интервальными периодами активности. Между ними лучше всего делать двухдневный иили однодневный перерыв. Дополнительно можно сходить на массаж, чтобы расслабить мышцы.

Панов рекомендует уделить и особое внимание питанию – больше употреблять утром и постепенно сокращать объемы пищи к вечеру. Ужин должен быть не позднее трех часов до отхода ко сну.

