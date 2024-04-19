Китайские пользователи лишились возможности скачивать WhatsApp на iPhone

Решение коснется миллионов пользователей

Американская компания Apple удовлетворила требование китайских властей, которые пытались добиться удаления из AppStore приложения для обмена быстрыми сообщениями WhatsApp*. Пекин заявлял, что корпорация должна соблюдать законы страны, на территории которой осуществляет свою деятельность.

В итоге Apple заблокировала китайским пользователям возможность скачивать приложения WhatsApp* и Threads*, а также мессенджеры Signal, Telegram и Line. До этого они были не доступны на территории Китая, но люди продолжали ими пользоваться в обход через VPN-сервисы.

Китайские власти объяснили свое требование тем, что данные приложения ставят под угрозу безопасность страны. В своем официальном заявлении по поводу принятого решения Apple отметила, что обязана подчиняться законам государств, в которых работает, даже если с ними не согласна.

Также в Китае заблокированы и другие популярные западные приложения: Facebook*, Instagram*, X и YouTube. Несмотря на это, количество их скачиваний на iPhone достигло 170 млн за последние десять лет.

Предположительно, в будущем Apple будет вынуждена удалить еще больше приложений из собственного магазина, поскольку в Китае обязали все IT-продукты проходить обязательную регистрацию. В противном случае они не должны допускаться к скачиванию.

*принадлежат компании Meta, признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена