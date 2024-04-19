Китайские пользователи лишились возможности скачивать WhatsApp на iPhone

Apple решила навсегда удалить WhatsApp
Фото: unsplash.com
Решение коснется миллионов пользователей

Американская компания Apple удовлетворила требование китайских властей, которые пытались добиться удаления из AppStore приложения для обмена быстрыми сообщениями WhatsApp*. Пекин заявлял, что корпорация должна соблюдать законы страны, на территории которой осуществляет свою деятельность.

В итоге Apple заблокировала китайским пользователям возможность скачивать приложения WhatsApp* и Threads*, а также мессенджеры Signal, Telegram и Line. До этого они были не доступны на территории Китая, но люди продолжали ими пользоваться в обход через VPN-сервисы.

Китайские власти объяснили свое требование тем, что данные приложения ставят под угрозу безопасность страны. В своем официальном заявлении по поводу принятого решения Apple отметила, что обязана подчиняться законам государств, в которых работает, даже если с ними не согласна.

Также в Китае заблокированы и другие популярные западные приложения: Facebook*, Instagram*, X и YouTube. Несмотря на это, количество их скачиваний на iPhone достигло 170 млн за последние десять лет.

Предположительно, в будущем Apple будет вынуждена удалить еще больше приложений из собственного магазина, поскольку в Китае обязали все IT-продукты проходить обязательную регистрацию. В противном случае они не должны допускаться к скачиванию.

*принадлежат компании Meta, признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена

Источник: The Wall Street Journal

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