Индийская ведущая новостей Синха потеряла сознание в эфире

Женщине стало плохо из-за жары

Ведущая индийских новостей Лопамудра Синха потеряла сознание в прямом эфире. В этот момент женщина читала текст об аномальной жаре в стране, начала закатывать глаза и откинулась на спинку стула.

Сейчас в восточной части Индии фиксируется крайне высокая температура – выше +40 градусов. Службы здравоохранения приведены в высокую готовность после рекордных повышений температуры в 2022 и 2023 годах, что привело к гибели более сотни человек.

Инцидент с ведущей произошел 18 апреля. После обморока коллеги стали приводить ее в чувство, обмахивая бумагой и покрывая ее лицо влагой.

Сина позже пояснила, что еще перед эфиром начала чувствовать недомогание. Она надеялась, что после того, как попьет воды, ей станет лучше, но этого не произшло. Как оказалось, в тот день в студии не работал кондиционер.

В периоды сильной жары нехватка электричества является главной причиной тепловых ударов и летальных исходов, связанных с погодными условиями, в Индии.