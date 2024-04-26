Психолог Лимарь озвучила правила для мам при общении с дочками

Нужно стараться не задавливать ребенка вниманием и контролем

Заниматься формированием теплых и доверительных отношений между матерью и дочкой нужно с раннего детства и на протяжении всей жизни. Особенно сложно их бывает сохранить в подростковый период. Психолог Виктория Лимарь рассказала, каких правил нужно придерживаться при общении мам с дочками, чтобы не допустить ошибок.

Первое – нужно признать свободу и выбор ребенка. Крайне важно уважать его личное пространство и не контролировать каждый шаг. Также необходимо хвалить его за достижения и не наказывать за провалы.

Правильной стратегией будет обращение к дочери за помощью. Так она будет чувствовать себя важной и нужной, это поможет укреплению дружбы. Еще психолог советует быть для ребенка надежной опорой и показывать, что в случае чего вы всегда прийдете на помощь.

В подростковом периоде следует поощрять в своем наследнике индивидуальность, не пытаясь навязывать собственные взгляды или интересы. И лучше придумать семейные традиции, которые будут объединять всех и помогут создать приятные общие воспоминания.