ТАСС: TikTok снова заработал в России

Пользователям доступны все функции без каких-то запретов

Популярная площадка коротких видео TikTok снова полностью доступна в России. Сперва об этом сообщили пользователи, а после подвердило агентство ТАСС.

Китайский видеохостинг запретил российским пользователям публиковать новый контент и просматривать видео из других стран, руководствуясь новым законом о фейках, два года назад. Сейчас же, по предварительным данным, все функции работают на территории России в полной мере.

Такое решение китайская компания приняла на фоне запрета предстоящего соцсети в США. Следом ее могут заблокировать и в ЕС, ссылаясь на необходимость обеспечить государственную безопасность. Ранее европейским чиновникам запретили иметь приложение на своих корпоративных смартфонах.

Американцы принуждают китайскую технологическую компанию ByteDance продать свой бизнес на территории США, однако они делать этого не намерены. Вместо этого представители соцсети планируют обжаловать новый закон Байдена, ссылаясь на конституционные поправки, либо продать свои активы фирмам, далеким от IT-сферы.

В Вашингтоне необходимость запрета объясняют тем, что TikTok контролируется "иностранными противниками", и они не могут обеспечить безопасность собственных граждан, которые пользуются приложением.