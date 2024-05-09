Как понять и преодолеть свои детские травмы и страхи?

В раннем возрасте люди нередко переживают негативные события – болезни, насилие, семейные конфликты. Поэтому они быстро взрослеют, рано понимают, что детство осталось позади. А в сознании навсегда остаются те тяготы, которые выпали на их долю. Однако стоит понять простую вещь: если человек сам себе не поможет, не наполнит свою жизнь любовью, то никто за него этого не сделает. О том, как избавиться от детских травм и исцелить внутреннего ребенка, рассказывает Перукуа — австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.

Проявления синдрома "хорошей девочки"

Женщинам, которые росли в неблагоприятной обстановке, очень важно вернуться к своей красоте, счастью и женственности. Именно этот путь поможет "вылечить" внутренний дискомфорт. Для исцеления важно избавиться от синдрома "хорошей девочки". Почему? Потому что она как подкидыш – похожа на кукушонка в чужом гнезде, который выкидывает оттуда других птенцов.

"Хорошая девочка" – это плод страшной манипуляции родителей по отношению к ребенку. Тяжелейшей психологической травмой для него становится понимание, что любовь мамы и папы отнюдь не безусловна. И, когда девочка перестает быть совсем малышкой, все меняется. Если в дальнейшем она не будет милой, опрятной, тихой, не задающей вопросы, послушной – отношение взрослых может стать хуже.

Из-за этого внутренний ребенок увядает, формируется новая личность, которая готова на все ради любви, – "хорошая девочка". Своей самокритикой и жестокостью она постепенно выдавливает из себя настоящего, живого человека и начинает жить вместо него. Через некоторое время девочка становится женщиной с неприятием собственного тела и массой претензий к своим эмоциям и поступкам. Поэтому борьба с этим синдромом – важнейшая составляющая для устранения детских психологических травм.

Исцеление звуками: как это работает

Самым очевидным проявлением синдрома "хорошей девочки" является ощущение туго застегнутого воротничка, слегка сдавленной шеи или легкого першения в горле. Именно отсюда проще всего начинать снимать путы прошлого. Это делается через раскрытие своего голоса, но от вас не потребуется умение красиво петь или говорить. Существуют определенные дыхательные и голосовые практики, которые помогают запустить позитивный процесс. Важно добавить к нему анализ образа мыслей, и тогда ситуация исправится довольно быстро.

Ключевым элементом исцеления является проработка психологических и энергетических травм, полученных в раннем возрасте. Тут важно воздействовать на подсознание. Кратчайший путь к нему проходит через тело, которое помнит все. Развитие мышечной памяти — это основа тренировки спортсменов. Несложно понять, что можно поступить и наоборот, заставив тело окончательно забыть прошлый опыт.

Вибрация или волна – лучший способ "вытрясти всю пыль из ковра". Ее функция — транслировать энергию. Замещая здоровой энергией застрявшую больную, вы выводите из своего подсознания тяжелые воспоминания. В этот момент открывается пространство для новой жизненной силы, которой питается внутренний ребенок.

Источники целительной вибрации

Ваш голос – самый главный инструмент оздоровления, доступный каждому человеку. Смотрите сами: если положить правую ладонь на центр груди и пропеть любую мелодию, то можно почувствовать, как грудная клетка вибрирует у вас под рукой. Речевой аппарат используется не только для разговора с собеседником, но и для передачи колебаний внутрь тела.

Еще один источник звуковых волн, которые могут быть задействованы в процессе исцеления, – определенные саундтреки, записанным голосом другого человека. Следует заметить, что вибрации на всех влияют с разной силой, однако в большинстве случаев они успешно сносят негативные установки прошлого. Задачей медитативной практики под пение является своеобразная настройка дыхания, позволяющая выбрать оптимальный для себя ритм.

Многократные эксперименты показали эффективность звуковых колебаний благодаря их способности проникать в подсознание и положительно воздействовать на него. Например, один из тестов был проведен совместно с психологом, который обнаружил у женщины ярко выраженную установку "Я некрасивая". После прослушивания целительных саундтреков, заряженных целостным посланием, этот блок исчез. Специальные приборы показали своего рода энергетическое цунами, которое уничтожило негатив, что и было зафиксировано на последующем сеансе у психолога.

Раскрытие и исцеление внутреннего ребенка может сопровождаться слезами и тяжелыми воспоминаниями. Но это красивый и живой процесс, который поможет вернуть чувство спонтанности, ощущение чуда и волшебства, даст новый импульс к счастливой жизни в радости и любви.