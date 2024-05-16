Диетолог Джутова рассказала, как бюджетно придерживаться правильного питания

Как сэкономить на ПП: советы диетолога
Фото: unsplash.com
Нужно разделить свою тарелку на три части

Существует миф, что придерживаться правильного питания – трудно и недешево. В действительности можно наладить ежедневный рацион, нне прибегая с большим усилиям и финансовым затратам, утверждает врач-диетолог Марьяна Джутова. 

Медик рассказала, что существует принцип Гарвадской тарелки, благодаря которому организм получает необходимые питательные вещества. Для этого тарелку нужно разделить на несколько частей. Половину составлять из овощей и фруктов, четверть должен занимать белок, а оставшуюся часть отдавать под сложные углеводы.

Специалист отметила, что составлять меню можно заранее. В сутки здоровому человеку нужно 400 граммов овощей и фруктов, 90 граммов белка.

"Привычка планировать рацион и приобретать продукты, например, на неделю, поможет вам более ответственно подойти к своему питанию, а заодно и застрахует от ненужных затрат", – говорит диетолог.

Картофель лучше ограничить в пище, а если готовить, то тушить, варить или запекать без масла. Также можно есть свежие овощи, готовить их на пару или запекать, выбирая сезонные сорта, а не экзотику.

Источником белка могут стать птица, рыба, молочные продукты, а также бобовые. И важно не забывать про жиры – это растительное или сливочное масла, орехи, жирная рыба.

Источник: РИАМО

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