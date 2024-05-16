Владельцы iPhone внезапно обнаружили свои интимные снимки на смартфоне

Они удалили эти фото несколько лет назад

Пользователи смартфонов Apple после нового обновления iOS 17,5 пожаловались, что обнаружили в своей галерее удаленные несколько лет назад снимки. Они появились в библиотеке iCloud и были помечены как “недавно добавленные”.

Один из пользователей сообщил, что нашел на телефоне фото 2010 года, а другой заявил, что нашел свои интимные снимки, сделанные давно. Это, признался он, было жутко.

Люди утверждают, что такая ситуация наблюдается не только с iPhone, но и с iPad. Почему эти фото вернулись на гаджеты, если были удалены безвозвратно несколько лет назад, неизвестно.

Из-за ошибки у пользователей Apple возникли вопросы по поводу хранения данных в организации и проблем их конфиденциальности.