Владельцы iPhone внезапно обнаружили свои интимные снимки на смартфоне

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Пользователи смартфонов Apple после нового обновления iOS 17,5 пожаловались, что обнаружили в своей галерее удаленные несколько лет назад снимки. Они появились в библиотеке iCloud и были помечены как “недавно добавленные”.
Один из пользователей сообщил, что нашел на телефоне фото 2010 года, а другой заявил, что нашел свои интимные снимки, сделанные давно. Это, признался он, было жутко.
Люди утверждают, что такая ситуация наблюдается не только с iPhone, но и с iPad. Почему эти фото вернулись на гаджеты, если были удалены безвозвратно несколько лет назад, неизвестно.
Из-за ошибки у пользователей Apple возникли вопросы по поводу хранения данных в организации и проблем их конфиденциальности.
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