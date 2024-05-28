Эксперты раскритиковали решение переименовать ГИБДД в ГАИ

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Начальник ГИБДД Михаил Черников объявил о возвращении ведомству старого названия – ГАИ. Никаких других функциональных изменений за собой это не повлечет, считают эксперты.
Вице-президент Национального автосоюза Ян Хайцеэр утверждает, что многие люди до сих пор называли все по-старому. Но в целесообразность такого решения он не верит.
Аналогичного мнения придерживается руководитель проекта Probok.net Александр Шумский. Функции ведомства одним названием поменять не выйдет – для этого нужен специальный федеральный закон, которого в дополнение к указу не приняли. По его словам, о предстоящей смене назвавния не знали и сотрудники ГИБДД.
"То есть это переименование было на очень высоком уровне, держалось в тайне", – отметил он.
При этом эксперт указал, что замена документации, вывесок, шевронов, служебных удостоверений – все это потребует огромных или даже неприличных трат из бюджета.
Шумский полагает, что основной целью смены названия была обычная ностальгия по старым временам. Ведь сейчас снова возвращают "Волги" и "Москвичи".
Местные власти только усугубляют ситуацию