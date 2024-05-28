Эксперты раскритиковали решение переименовать ГИБДД в ГАИ

Эксперты раскритиковали решение переименовать ГИБДД в ГАИ
Фото: АГН "Москва"
Они озвучили возможный мотив руководства

Начальник ГИБДД Михаил Черников объявил о возвращении ведомству старого названия – ГАИ. Никаких других функциональных изменений за собой это не повлечет, считают эксперты. 

Вице-президент Национального автосоюза Ян Хайцеэр утверждает, что многие люди до сих пор называли все по-старому. Но в целесообразность такого решения он не верит. 

Аналогичного мнения придерживается руководитель проекта Probok.net Александр Шумский.⁠ Функции ведомства одним названием поменять не выйдет – для этого нужен специальный федеральный закон, которого в дополнение к указу не приняли. По его словам, о предстоящей смене назвавния не знали и сотрудники ГИБДД.

"То есть это переименование было на очень высоком уровне, держалось в тайне", – отметил он.

При этом эксперт указал, что замена документации, вывесок, шевронов, служебных удостоверений – все это потребует огромных или даже неприличных трат из бюджета.

Шумский полагает, что основной целью смены названия была обычная ностальгия по старым временам. Ведь сейчас снова возвращают "Волги" и "Москвичи". 

Источник: РБК

"Три ужасных пункта": в Киеве предупредили о грядущей катастрофе

Местные власти только усугубляют ситуацию

Вскрылся странный ход полковника охраны Зеленского в начале СВО

У военного был свой взгляд на ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей