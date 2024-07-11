140 яхтсменов поучаствуют во втором этапе турнира Tenzor International Cup 2024

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На второй этап международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024 в подмосковных Мытищах, который пройдет с 11 по 14 июля, зарегистрировалось 140 яхтсмена. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Министерства культуры и туризма Московской области.
Этап пройдет на Пестовском водохранилище. В этом году турнир посвящен памяти яхтсмена Георгия Шадуйко.
На участие во втором этапе заявки подали 33 команды из 140 яхтсменов. Они представляют более 20 регионов РФ, а также Германию, Сербию, Беларусь, Армению и Кыргызстан.
Отмечается, что почетными гостями церемонии открытия регаты станут заслуженные мастера спорта, многократные победители чемпионатов России, Европы и мира Олег Хоперский и Игорь Скалин. Команды поборются в различных номинациях, включая женский зачет и детский дивизион.
Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры и туризма и Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
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