Камчатская экспедиция форума "Экосистема. Заповедный край" поставила рекорд

Камчатская экспедиция форума "Экосистема. Заповедный край" поставила рекорд
Фото: пресс-служба
Школьники и студенты изучали уникальную экосистему полуострова

В Камчатском крае подошла к концу научно-исследовательская программа "Менделеевская экологическая экспедиция", проходившая в рамках Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край". В этом году смена установила рекорд, поскольку впервые в ней приняли участие представители 12 регионов из 18 городов России.

Всего в состав экспедиции вошли более 80 человек, среди которых были школьники, студенты и преподаватели. Впервые к ним присоединились победители конкурса "Большая перемена". Участники программы посещали различные природные места Камчатки и занимались изучением экосистемы полуострова.

"Формируя свой собственный опыт научно-исследовательской деятельности, участвуя в полевых и лабораторных работах на неповторимых и заповедных местах, вы еще раз убедились в важности бережного и рационального отношения к богатствам природы", – заявил членам экспедиции губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В этом году с форумом "Экосистема" также активно сотрудничает компания "Росатом", которая стала участником "Менделеевской экологической экспедиции", молодежной смены и слета юных натуралистов "Движение первых". 

"В Росатоме работает почти 400 тысяч человек, и ежегодно к нам на работу приходят тысячи молодых людей, которые заканчивают учебные заведения. В какой-то момент мы задумались, что кроме юных атомщиков, нам нужны еще и юные химики, потому что для них огромное количество работы и по нашему традиционному атомному профилю, и, например, в сфере управления отходами и очистки воды", – рассказал директор блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров.

Участники экспедиции остались под приятными впечатлениями. Ярослав Соловьев из Дзержинска отметил, что больше всего ему запомнился подъем на вулкан Горелый, а ученица из Удмуртской республики Юлия Балакина указала, что была удивлена отличием моря от океана. В смену она попала благодаря своему проекту по исследованию рудников, а во время похода школнице удалось существенно расширить свои знания о водных источниках.

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