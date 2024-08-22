В США столкнулись с вторжением игуан

США столкнулись с опасным вторжением игуан
Фото: unsplash.com
Миграция питомцев обернулась катастрофой

Жители американской Флориды столкнулись с большой проблемой – нашествием зеленых игуан, которые наводнили регион на фоне миграции. В округе Палм-Бич они наносят огромный ущерб инфраструктуре, вызывая отключения электричества.

Чиновники говорят, что звери уничтожают сады, залезают в бассейны и даже в туалеты. Игуаны также активно роют норы в близлежащих озерах и реках, вызывая эрозию почвы. Не так давно они привели к отключению электричества 16 раз, поскольку перегрызали провода.

Эксперты по дикой природе также заявили, что эти существа могут передавать домашним животным опасные заболевания, такие как сальмонелла. Если ящерица в гневе, она может сильно укусить и напасть на людей. В редких, но все же реальных случаях прохожие получали серьезные травмы от игуан, падающих с деревьев им на голову. Приземление такого крупного питомца может привести не только к сотрясению, но и к смерти.

Жителей Флориды просят быть предельно внимательными на улицах на фоне нашествия игуан, а также беречь домашних питомцев. Людям напоминают, что животные могут замирать при наступлении холодов и походить на мертвых – в таких случаях не стоит забирать их домой, поскольку при "оттаивании" они могут принести массу проблем.

Источник: Daily Star

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