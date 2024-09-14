Пересадка живых зубов – это реальность

Сделать это можно разными способами

Многие слышали про метод имплантации, когда на место удаленного зуба вживляется титановый имплант. Они могут изготавливаться из разного материала, есть танталовые, циркониевые и другие вариации. Этот способ давно известен и хорошо себя зарекомендовал. Но мало кто в курсе, что существует еще один метод восстановления утраченного зуба путем пересадки своего же живого. Об удивительном и нетривиальном способе восстановления зубного ряда рассказал Артур Тумашевич – стоматолог-терапевт, ортопед и хирург.

Суть метода пересадки живых зубов

Это довольно древний способ, который получил новое рождение с развитием современной стоматологии, ее инструментов и материалов. Есть две разновидности метода:

Реплантация. В этом случае, когда производится удаление зуба, изначально с ним проводятся определенные манипуляции, необходимые для дальнейшего использования. Удаляется обычно фрагмент корня, например, дефект в виде кисты. А затем удаленный зуб вживляется обратно в то же самое место для его дальнейшего приживления. Аутотрансплантация. Когда пересаживается своя же восьмерка в зону другого удаленного зуба. Чаще всего такое перемещение осуществляется на место премоляров либо других моляров. В зону резцов восьмерки не ставятся: они слишком большие, поэтому есть определенный риск эстетических дефектов, а также того, что слишком большой зуб потребует дополнительной работы с костью. При этом он не всегда приживается.

Зубы мудрости специалисты оставляют для бокового отдела челюсти. Такое лечение довольно эффективно и может устранить пробелы в зубном ряде.

Как производится операция

Для начала нужно определить возможность применения выбранного зуба. Первые попавшиеся восьмерки пересаживать нельзя, особенно, если они с дефектными корнями, ранее пролеченные или с периодонтитами. Можно, конечно, рискнуть, но процент успеха будет достаточно низкий: такие зубы редко когда приживаются. При этом дополнительно можно получить много осложнений, связанных с дефектом кости в будущем. Поэтому зубы мудрости для процедуры нужны простой формы и живые. Лучше всего подходят единицы с верхней челюсти.

И главное – зубы нельзя пересадить сразу, как только захотелось, к этому следует готовиться. Процедура имеет несколько этапов:

непосредственно удаление разрушенного зуба;

удаление нужного зуба мудрости;

первичная подготовка удаленной восьмерки к вживлению;

пересадка в зону, где предварительно было произведено удаление разрушенного зуба;

шинирование вживляемой восьмерки, поскольку удаленный зуб не зафиксирован, а будучи подвижным, не приживется никогда: так пациент в итоге получит еще больший дефект.

Дополнительно могут понадобиться манипуляции с корневыми каналами этого зуба спустя время.

Особенности процедуры

Такие операции не длятся слишком долго, но они очень актуальны. Среди детей, у которых много травм и часто выбиваются зубы, у взрослых, которые боятся имплантаций.

Однако не все так просто, как звучит. Есть много клинических нюансов, способных свести на нет данную процедуру. Например, аутоиммунные особенности организма, имеющиеся хронические заболевания, способность организма пациента запитывать лунку кровяным сгустком и так далее.

Также многие восьмерки не годятся для аутотрансплантации. Самостоятельно определить это невозможно. Чтобы выяснить это, всегда делается компьютерная томограмма, планируется данное лечение, и только исходя из результатов врач может говорить объективно, будет ли процедура эффективной.