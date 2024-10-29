Найден простой способ защитить розы зимой: всего пара шагов

Ноябрь является отличным периодом для подготовки к заморозкам

Розы являются очень красивым и крайне прихотливым растением для ухода в саду. Дачники тратят на них много сил, времени и средств, чтобы кусты радовали своим видом в период цветения. И по понятным причинам в зимний период хочется защитить цветок от пагубного влияния непогоды.

Пережить холода розам поможет качественная мульча. Для этого подойдет листва, кора дерева и даже солома. Также важно не забыть обрезать растение, чтобы избавиться от старых и изможденных веток, а также помочь получать ему больше солнечного света. Идеальный период для этого – начало ноября.

Следующим шагом нужно убрать старые листья с куста, чтобы не дать розам прогнить. Важно помнить, что для мульчирования они не подходят.

До первых заморозков важно не забыть полить розы и накрыть их рогожей, чтобы защитить от сильного ветра. Все эти шаги помогут защитить цветы в зимний период.