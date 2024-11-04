Психолог раскрыла самые лучшие способы для снятия усталости

Эксперт дала три действенных совета

Постоянная работа, множество бытовых задач, загруженность – все это способно привоодить к усталости. И порой даже обычный отдых дома или в компании друзей не может спасти ситуацию. Психолог Марина Тушевская рассказала, какие способы помогут отдохнуть более эффективно.

В первую очередь нужно отказаться от гаджетов и новостей, просмотра сериалов и програм – устроить себе цифровой детокс. Вмест этого можно погулять на улице, попить чай. После такого мозг начнет работать гораздо лучше.

Затем можно придумать себе новое дело. Можно выбрать из списка занятий любое, которое вам понравится. Считается, что мозг даст больше энергии на освоение чего-то интересного.

Третий способ – это разгрузить голову. Нужно переписать все свои задачи, тревоги, планы на бумагу и посмотреть, что из этого можно выбросить на ближайшее время. После этого точно станет легче и появится больше сил.