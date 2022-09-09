В Китае заявили об объединении с Россией ради борьбы против США

В Китае заявили об объединении с Россией ради борьбы против США
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поведение Вашингтона надоело международному сообществу

Соединенные Штаты всеми силами цепляются за возможность сохранить бразды правления миром в своих руках. Однако реальность диктует другие правила. Многие мощные игроки международной арены больше не готовы терпеть давление со стороны вашингтонской администрации. С важным заявлением по этому поводу выступили в Китае.

Так, глава постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу заявил, что Пекин готов бок о бок с Москвой бороться против гегемонии Соединенных Штатов Америки. Это направление является одним из важнейших в стратегическом взаимодействии двух крупнейших мировых держав.

"Важное направление – это совместное противодействие американской политике гегемонии, травли и политике силы", – подчеркнул представитель Поднебесной.

Высокопоставленный китаец отметил, что Москва и Пекин хорошо понимают, почему стали главными противниками Вашингтона. Американцы делают все для того, чтобы сохранить свое господство, и не готовы мириться с укреплением других крупных государств. Однако совместными усилиями Китай и Россия смогут дать достойный отпор властолюбцам из Соединённых Штатов Америки.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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