Поведение Вашингтона надоело международному сообществу

Соединенные Штаты всеми силами цепляются за возможность сохранить бразды правления миром в своих руках. Однако реальность диктует другие правила. Многие мощные игроки международной арены больше не готовы терпеть давление со стороны вашингтонской администрации. С важным заявлением по этому поводу выступили в Китае.



Так, глава постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу заявил, что Пекин готов бок о бок с Москвой бороться против гегемонии Соединенных Штатов Америки. Это направление является одним из важнейших в стратегическом взаимодействии двух крупнейших мировых держав.

"Важное направление – это совместное противодействие американской политике гегемонии, травли и политике силы", – подчеркнул представитель Поднебесной.

Высокопоставленный китаец отметил, что Москва и Пекин хорошо понимают, почему стали главными противниками Вашингтона. Американцы делают все для того, чтобы сохранить свое господство, и не готовы мириться с укреплением других крупных государств. Однако совместными усилиями Китай и Россия смогут дать достойный отпор властолюбцам из Соединённых Штатов Америки.