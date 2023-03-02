Три вероятных преемника Путина привели в ужас Запад

Ни один из кандидатов не сулит Европе ничего хорошего

Член федерального парламента Германии Александр Мюллер утверждает, что немецкие власти в ужасе от того, кто может заменить Владимира Путина на посту президента России. И хотя имя этого человека неизвестно, они уверенны – новый лидер окажется в разы хуже для Запада.



Мюллер заявил, что сейчас поддержка Украины Германией достаточно велика. В пример он привел поставки танков Leopard 2 на нужды ВСУ.

"Но мы также боимся того, что придет после Путина. Если Путин внезапно потеряет власть, тем, кто придет после него, будет не лучше", – утверждает политик.

Он отметил, что в случае победы Украины внутри России наверняка произойдут серьезные изменения, но какие именно предугадать невозможно. Политик допустил, что некоторые регионы станут сепаратистскими и отделятся от страны, но это не точно.

В качестве возможных преемников Путина на посту президента он назвал Дмитрия Медведева, руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и и главу Генштаба Валерия Герасимова. Все кандидаты, по его словам, хуже действующего главы России.