Развязана война: Путин сделал важное заявление на Красной площади

Глава выступил с речью

Во время празднования Дня Победы в Москве Владимир Путин сделал несколько важных заявлений о текущей геополитической ситуации. Президент отметил, что сегодня цивилизация находится на решающем переломном рубеже, и как более 70 лет назад против России вновь развязана война.

Путин отметил, что для РФ нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке. Российская сторона хотела бы видеть будущее мирным, свободным и стабильным. При этом он подчеркнул, что страна и Донбасс будут защищены в конечном итоге, а Россия обеспечит свою безопасность.

"Запад провоцирует конфликты и перевороты, уничтожает традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать свои правила, а по сути – систему грабежа и насилия", – сказал президент.

По его словам, основная цель противников России – добиться распада страны. Отдельно он отметил подвиг китайских солдат в бою с "японским милитаризмом".

Также президент высказался и об Украине. Он заявил, что Киев стал разменной монетой в руках Запада, украинский народ оказался заложником государственного переворота, отдельно назвав политический режим в стране "преступным".

"Важно, что сегодня в Москве собрались лидеры СНГ, вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков. Они вместе сражались и вместе победили", – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что снос мемориалов советским воинам в ряде стран и надругательство над их подвигами являются преступлением.

"Решающие для судеб нашей Родины битвы всегда становились священными, мы гордимся теми, кто участвует в спецоперации, сейчас нет дела важнее", отметил он.

Речь Путина завершилась словами "За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за Победу. Ура!", после чего включился гимн страны.